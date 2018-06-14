«Реал» представил Лопетеги в качестве нового главного тренера команды

Мадридский «Реал» официально представил испанского специалиста Хулена Лопетеги в качестве нового главного тренера команды.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Лопетеги возглавлял сборную Испании с 2016 по 2018 год. До этого он работал в «Порту», «Райо Вальекано» и молодёжных командах страны.

13 июня стало известно, что Лопетеги был отправлен в отставку с должности главного тренера сборной Испании.

Ранее главный тренер «Ювентуса» рассказал, почему отказался возглавить «Реал».