«Реал» представил Лопетеги в качестве нового главного тренера команды
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
📸 @julenlopetegui— #CHAMP13NS 🏆⚽️ (@realmadrid) 14 июня 2018 г.
🤝 #WelcomeLopetegui#HalaMadridpic.twitter.com/p3o3blQGfi
Лопетеги возглавлял сборную Испании с 2016 по 2018 год. До этого он работал в «Порту», «Райо Вальекано» и молодёжных командах страны.
13 июня стало известно, что Лопетеги был отправлен в отставку с должности главного тренера сборной Испании.
Ранее главный тренер «Ювентуса» рассказал, почему отказался возглавить «Реал».