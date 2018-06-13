Главный тренер «Ювентуса» рассказал, почему отказался возглавить «Реал»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, почему отказался возглавить мадридский «Реал».

«Давайте начнём с того, что я сказал «да» «Ювентусу». Однажды у меня был разговор с Флорентино Пересом, но из уважения к Андреа Аньелли, которому я дал слово, и «Ювентусу» я заявил ему, что остаюсь в Турине», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Он отметил, что благодарен президенту «Реала» за предложение возглавить клуб.

«Это решение, которое уже было принято. И нужно принять это и уважать то, что сказано, не учитывая другие варианты», — добавил специалист.

12 июня «Реал» объявил, что новым наставником команды станет Хулен Лопетеги.

Ранее стало известно, что Лопетеги отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Испании по футболу.