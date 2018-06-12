Дочь американского горнолыжника Миллера утонула в бассейне

Дочь олимпийского чемпиона 2010 года по горнолыжному спорту американца Боде Миллера утонула в бассейне.

«Мы больше чем опустошены. Наша малышка Эмми скончалась вчера. Никогда не думали, что мы испытаем такую боль. Её любовь, её свет, её душа не будут забыты. Наша маленькая девочка любила жизнь. Наша семья просит уединения в это болезненное время», — написал Миллер в своём Instagram.

Как сообщает AFP, трагедия произошла 9 июня. Полуторагодовалую девочку обнаружили без сознания в бассейне в доме соседа Миллера. В это время сам горнолыжник с женой находились там же на вечеринке.

Миллер является олимпийским чемпионом 2010 года, четырёхкратным чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка мира по горным лыжам. В октябре 2017 года американец завершил спортивную карьеру.

Ранее сообщалось, что 14-летний мотогонщик скончался после аварии в Барселоне.