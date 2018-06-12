Дмитрий Свищёв переизбран на пост президента Федерации кёрлинга России (ФКР).

Свищёв возглавил федерацию ещё на один олимпийский цикл, сообщает ТАСС. Он оказался единственным кандидатом на эту должность.

Это будет третий срок Свищёва в качестве руководителя ФКР. Он возглавляет федерацию с 2010 года. Свищёв также является членом комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.

Ранее Дмитрий Свищёв зарегистрировался в качестве кандидата на пост главы организации.