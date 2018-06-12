Свищёв переизбран на пост президента Федерации кёрлинга России
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Свищёв возглавил федерацию ещё на один олимпийский цикл, сообщает ТАСС. Он оказался единственным кандидатом на эту должность.
Это будет третий срок Свищёва в качестве руководителя ФКР. Он возглавляет федерацию с 2010 года. Свищёв также является членом комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.
Ранее Дмитрий Свищёв зарегистрировался в качестве кандидата на пост главы организации.