Депутат Свищёв зарегистрировался в качестве кандидата на пост главы Федерации кёрлинга России

Действующий президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв зарегистрировался в качестве кандидата на пост главы организации.

Свищёв возглавляет ФКР с 2010 года, в случае победы он станет президентом на третий олимпийский цикл. Его выдвинула Тверская область, где Свищёв прописан.

Отчётно-выборная конференция ФКР, на которой пройдёт голосование, состоится 12 июня. Пока Свищёв является единственным кандидатом.

«Пока не слышал, что кто-то, помимо меня, выдвинул свою кандидатуру. Согласно уставу федерации, у нас нет ограничений по времени подачи заявок, поэтому интрига может сохраняться вплоть до начала конференции», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Он является членом комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.

Ранее Свищёв сообщил, что заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российского кёрлингиста Александра Крушельницкого назначено на сентябрь.