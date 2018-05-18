Слушания в CAS по делу кёрлингиста Крушельницкого пройдут в сентябре

Короткая ссылка
Президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищёв сообщил, что заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российского кёрлингиста Александра Крушельницкого назначено на сентябрь.

«Рассмотрение будет в сентябре. Мы предполагали, что слушания пройдут в июне, но в итоге CAS согласовал с Международной федерацией кёрлинга такие сроки. Адвокаты сообщили нам, что получили от CAS уведомление, что заседание предварительно назначено на сентябрь», — приводит слова Свищёва РИА Новости.

Спортсмену грозит четырёхлетняя дисквалификация за нарушение антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Ранее прокуратура сочла кёрлингиста Крушельницкого невиновным в том, что в его пробе нашли мельдоний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Допинг Зимние виды Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных