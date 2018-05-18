Слушания в CAS по делу кёрлингиста Крушельницкого пройдут в сентябре
«Рассмотрение будет в сентябре. Мы предполагали, что слушания пройдут в июне, но в итоге CAS согласовал с Международной федерацией кёрлинга такие сроки. Адвокаты сообщили нам, что получили от CAS уведомление, что заседание предварительно назначено на сентябрь», — приводит слова Свищёва РИА Новости.
Спортсмену грозит четырёхлетняя дисквалификация за нарушение антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
Ранее прокуратура сочла кёрлингиста Крушельницкого невиновным в том, что в его пробе нашли мельдоний.