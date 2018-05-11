Прокуратура сочла кёрлингиста Крушельницкого невиновным в том, что в его пробе нашли мельдоний

Прокуратура обозначила круг лиц, среди которых может быть виновный в том, что в организме российского кёрлингиста Александра Крушельницого на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане был обнаружен запрещённый препарат мельдоний.

«Нам не удалось провести расследование по горячим следам, в будущем оно может занять много времени, которого у нас нет, так как судьба спортсмена скоротечна. Могу сказать, что нам пришло письмо из прокуратуры о результатах предварительной проверки, из которого чётко понятно, что Александр невиновен. Он сам не употреблял (запрещённое вещество), и халатности нет, что следует из результатов прокуратуры», — цитирует слова Дмитрия Свищёва «Интерфакс».

Он отметил, что пока не может обнародовать данные документа. По его словам, были проверки на детекторе лжи, проведены оперативные действия.

«Ясно одно — что спортсмены наши не имеют отношения к случившемуся, у них нет мотивации, эта версия отброшена благодаря работе наших правоохранительных органов», — добавил Свищёв.

Ранее сообщалось, что Колобков вручил российским кёрлингистам награды по итогам олимпийского сезона.