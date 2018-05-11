Колобков вручил российским кёрлингистам награды по итогам олимпийского сезона

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Министр спорта РФ Павел Колобков наградил почётными знаками и грамотами представителей сборной России по кёрлингу по итогам олимпийского сезона и завершившихся чемпионатов мира.

Как сообщает ТАСС, благодарностями министерства награждены Виктория Моисеева, Юлия Гузиева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Сергей Беланов и Даниил Горячев.

Отмечается, что Анна Сидорова награждена почётными знаком «Отличник физической культуры и спорта», Марии Комаровой присуждено звание мастера спорта международного класса.

«Поздравляю вас с завершением сезона. Сезон был непростой во всех отношениях. Завершились чемпионаты мира, и они были очень удачными для нас. Поздравляю с завоёванными бронзовыми и серебряными медалями, это большой успех», — заявил Колобков.

На чемпионате мира в шведском Эстерсунде в дабл-миксте дебютанты турнира Комарова и Горячев стали серебряными медалистами, а российская женская сборная завоевала бронзу мирового первенства, прошедшего в Канаде.

Ранее сообщалось, что Свищёв рассказал, когда состоится заседание CAS по делу кёрлингиста Крушельницкого.

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