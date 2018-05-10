Свищёв рассказал, когда состоится заседание CAS по делу кёрлингиста Крушельницкого

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Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российского кёрлингиста Александра Крушельницкого назначено на начало июня.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрия Свищёва.

«Мы буквально на следующей неделе узнаем точную дату суда. Стоит ориентироваться на то, что заседание пройдёт в начале июня. Мы подадим документы, потом у международной федерации будет четыре дня на ознакомление, после чего будет назначен суд», — заявил Свищёв.

Спортсмену грозит четырёхлетняя дисквалификация за нарушение антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что МОК утвердил процесс перераспределения наград при обнаружении допинга у медалистов.

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