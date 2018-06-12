Овечкин опустил шутившего над ним комика лицом в Кубок Стэнли

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и его одноклубник Брэйден Холтби стали гостями вечернего шоу американского комика Джимми Фэллона.

Фэллон отпустил несколько шуток про внешний вид россиянина, его беззубую улыбку и празднование победы в Кубке Стэнли вместе с фанатами в фонтане.

В конце встречи Фэллон вместе с Овечкиным и Холтби решил испить из Кубка Стэнли. Сначала комик хотел воспользоваться трубочкой, но спортсмены подняли его за ноги и опустили лицом в кубок.

Ранее американский комик Джимми Фэллон в своём вечернем шоу обсудил причёски хоккеистов команд, которые принимают участие в финальной серии Кубка Стэнли, — «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс».