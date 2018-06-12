Овечкин опустил шутившего над ним комика лицом в Кубок Стэнли
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Фэллон отпустил несколько шуток про внешний вид россиянина, его беззубую улыбку и празднование победы в Кубке Стэнли вместе с фанатами в фонтане.
В конце встречи Фэллон вместе с Овечкиным и Холтби решил испить из Кубка Стэнли. Сначала комик хотел воспользоваться трубочкой, но спортсмены подняли его за ноги и опустили лицом в кубок.
Ранее американский комик Джимми Фэллон в своём вечернем шоу обсудил причёски хоккеистов команд, которые принимают участие в финальной серии Кубка Стэнли, — «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс».