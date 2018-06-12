СМИ: «Рубин» недоплатил испанскому клубу «Гранада» €4 млн по трансферу футболиста Рочины

Испанский футбольный клуб «Гранада» отправил жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на казанский «Рубин» из-за недоплаты по переходу полузащитника Рубена Рочины в июле 2016 года.

Казанцы воспользовались пунктом контракта о выкупе за €10 млн, но выплатили всего €6 млн, сообщает BeSoccer.

В «Гранаде» заявляют, что российский клуб предоставил ФИФА финансовые гарантии, которые не были ничем подкреплены. «Рубин» также имеет проблемы по выплатам другим испанским клубам — «Вильярреалу» и «Реалу Сосьедад».

В январе испанский футбольный клуб «Леванте» арендовал 26-летнего нападающего российского «Рубина» Рубена Рочину до конца сезона-2017/18.