Футболист «Рубина» Рочина перешёл в испанский «Леванте» на правах аренды

Испанский футбольный клуб «Леванте» арендовал 26-летнего нападающего российского «Рубина» Рубена Рочину до конца сезона-2017/18.

Об этом сообщает официальный сайт коллектива из Валенсии.

В текущем испанский форвард принял участие в четырёх матчах чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), но результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что полузащитник Максим Лестьенн перешёл из «Рубина» в испанскую «Малагу» в качестве свободного агента.