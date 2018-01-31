Бельгийский полузащитник Лестьенн перешёл из «Рубина» в испанскую «Малагу»
Испанский футбольный клуб «Малага» заключил соглашение до конца сезона с 25-летним бельгийским полузащитником Максимом Лестьенном, ранее выступавшим за российский «Рубин».
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что состав «Малаги» Лестьенн пополнил на правах свободного агента.
В сезоне-2017/18 полузащитник принял участие в десяти матчах чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), отличившись в них двумя забитыми мячами.
Ранее сообщалось, что немецкий клуб «Вердер» проявляет интерес к Лестьенну.
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