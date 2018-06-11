СМИ: «Локомотив» не ведёт переговоры о продлении контракта с футболистом Фернандешем с апреля
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- globallookpress.com
Об этом сообщает Sport24.
По информации издания, португалец летом может стать свободным агентом, несмотря на желание остаться в московском клубе.
Сложившейся ситуацией также недоволен главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин.
В прошедшем сезоне Фернандеш забил 14 голов в 41 матче.
Ранее в «Локомотиве» прокомментировали слухи о возможном уходе президента клуба Ильи Геркуса.