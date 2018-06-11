СМИ: «Локомотив» не ведёт переговоры о продлении контракта с футболистом Фернандешем с апреля

Руководство московского «Локомотива» не ведёт переговоры о продлении контракта с полузащитником Мануэлем Фернандешем с 9 апреля.

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globallookpress.com

Об этом сообщает Sport24. По информации издания, португалец летом может стать свободным агентом, несмотря на желание остаться в московском клубе. Сложившейся ситуацией также недоволен главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин. В прошедшем сезоне Фернандеш забил 14 голов в 41 матче. Ранее в «Локомотиве» прокомментировали слухи о возможном уходе президента клуба Ильи Геркуса.