В «Локомотиве» прокомментировали слухи о возможном уходе президента Геркуса

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что президент клуба Илья Геркус может покинуть свою должность.

«Не знаю, откуда появилась эта информация и откуда все это знают. Если кто-то что-то покинет, то я об этом буду знать и подпишу документ», — приводит слова Мещерякова «Чемпионат».

По словам, председателя совета директоров клуба, именно он подписывает кадровые документы.

«А я ничего не подписывал», — подчеркнул Мещеряков.

Ранее сообщалось, что Геркус в ближайшее время может покинуть пост президента ФК «Локомотив».