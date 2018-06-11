В «Локомотиве» прокомментировали слухи о возможном уходе президента Геркуса
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«Не знаю, откуда появилась эта информация и откуда все это знают. Если кто-то что-то покинет, то я об этом буду знать и подпишу документ», — приводит слова Мещерякова «Чемпионат».
По словам, председателя совета директоров клуба, именно он подписывает кадровые документы.
«А я ничего не подписывал», — подчеркнул Мещеряков.
Ранее сообщалось, что Геркус в ближайшее время может покинуть пост президента ФК «Локомотив».