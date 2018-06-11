СМИ: Геркус в ближайшее время может покинуть пост президента ФК «Локомотив»

Президент московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус может покинуть свой пост в ближайшее время.

Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации издания, после публичной реакции главного тренера команды Юрия Сёмина на слова Геркуса о том, что игроков для клуба должен покупать спортивный директор, а наставник — только тренировать, менеджер провёл встречу с главой РЖД Олегом Белозёровым. На ней обсуждался добровольный уход Геркуса из клуба.

Эту должность он занимает с лета 2016 года. По итогам сезона-2017/18 «Локомотив» стал чемпионом России.

Ранее Сёмин прокомментировал слова Геркуса о разногласиях в вопросах селекции в «Локомотиве».