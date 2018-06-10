Сёмин прокомментировал слова Геркуса о разногласиях в вопросах селекции в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слова президента клуба Ильи Геркуса об их разногласиях в вопросах структуры построения работы по селекции в команде.

«В интервью газете «Ведомости» Илья Геркус так высказался о наших с ним разногласиях: «Мое мнение — игроков должен приобретать клуб в лице президента и спортивного директора. Тренер их тренирует. Вот и все разногласия». Уважаемый Илья Леонидович, не нужно отделять тренера от клуба. Мы с вами — два равноценных менеджера, нанятых компанией «РЖД». Ту бизнес-модель, о которой говорите вы, «Локомотив» уже проходил с 2010 по 2016 год», — написал Сёмин в своём Instagram.

Он отметил, что эта бизнес-модель привела к катастрофическим и спортивным, и финансовым последствиям для клуба.

«Моя бизнес-модель — это превращение «Локомотива» из команды первой лиги в трёхкратного чемпиона страны. Это 11 трофеев из 14, которые он когда-либо выигрывал. Это десятки тысяч болельщиков. Это прогрессирующие игроки, кое-кого из которых вы со спортивным директором хотите продать. Результаты моей бизнес-модели известны всем. А 23 года в роли тренера «Локомотива» позволяют мне считать себя частью клуба, от которого вы меня отделяете. Для окончательных решений в «Локомотиве» есть совет директоров, который, в отличие от периода 2010—16 годов, играет основную роль в жизни команды. В остальном же у нас с вами разногласий нет», — подытожил тренер.

Ранее Сёмин предложил ввести уроки футбола в российских школах.