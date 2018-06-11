Майгуров выдвинут на пост первого вице-президента IBU от Белоруссии
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Об этом сообщает пресс-служба IBU.
На эту должность также претендуют норвежец Туре Бойгард, чех Иржи Хамза, словак Ивор Лехотан и немец Франц Штайнле.
Майгуров также претендует на место в исполкоме организации. За Белоруссию он выступал на Олимпийских играх 1994 года.
Выборы пройдут в сентябре на конгрессе IBU в хорватском городе Порече.
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