Майгуров выдвинут на пост первого вице-президента IBU от Белоруссии

Белорусская федерация биатлона выдвинула члена правления Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова на пост первого вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU).

Об этом сообщает пресс-служба IBU.

На эту должность также претендуют норвежец Туре Бойгард, чех Иржи Хамза, словак Ивор Лехотан и немец Франц Штайнле.

Майгуров также претендует на место в исполкоме организации. За Белоруссию он выступал на Олимпийских играх 1994 года.

Выборы пройдут в сентябре на конгрессе IBU в хорватском городе Порече.

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