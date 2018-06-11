Бородюк рассказал, как Игорь Денисов отказался от вызова в сборную России на ЧЕ-2008
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На Евро-2008 подопечные Гуса Хиддинка дошли до полуфинала, где уступили будущим чемпионам — сборной Испании.
«Был момент, когда мы обсуждали с Гусом и Игорем Корнеевым, брать ли в команду того же Денисова. Обсудили его качества — умение контролировать мяч, вести борьбу с первой минуты и до последней. Потом я позвонил Денисову и сообщил, что мы приглашаем его в сборную. В ответ слышу: «Спасибо, но я не приеду», — цитирует Бородюка «Спорт-Экспресс».
По словам тренера, Денисов не аргументировал своё решение, но затем вместе со своими представителями решил провести переговоры с тренерским штабом сборной России.
«А через несколько дней он появился со своим агентом. Мы поговорили, и, подводя итоги, Гус сказал: «Игорь, у нас команда уже собрана, и я не могу сейчас из неё кого-то выводить. Проявишь себя — двери в сборную всегда открыты. Но на данный момент это невозможно», — сказал Бородюк.
Ранее помощник Станислава Черчесова в сборной России по футболу Мирослав Ромащенко высказал своё отношение к конфликту между Черчесовым и полузащитником Игорем Денисовым во время совместной работы в «Динамо».