Помощник Черчесова высказал своё отношение к Игорю Денисову

Помощник Станислава Черчесова в сборной России по футболу Мирослав Ромащенко высказал своё отношение к конфликту между Черчесовым и полузащитником Игорем Денисовым во время совместной работы в «Динамо».

«А отношение к этому у меня простое. Многие наши опытные тренеры справедливо утверждали: когда футболист в команде начинает говорить больше, чем тренер, и к тому же считает возможным это делать при всех, он должен идти на выход. Его дело — выполнять то, что предлагается тренерским составом», — приводит слова Ромащенко «Спорт-Экспресс».

Он также поставил под сомнение слова Денисова о том, что Артур Юсупов, которого Черчесов не внёс в состав на ту самую игру с «Зенитом», был лучшим в команде.

«И ещё одна деталь. Уже после случившегося, через день или два главный тренер пригласил Денисова, хотел ещё раз переговорить, чтобы вернуть ситуацию в конструктивное русло и спокойно продолжить работу. Но Игорь решил по-своему, фактически лишив себя возможности выходить на поле, а у тренерского штаба в своём лице отняв боевую единицу», — добавил Ромащенко.

Ранее полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов высказал мнение, что конфликт с Черчесовым положительно сказался на его самоотдаче в клубе в нынешнем сезоне.