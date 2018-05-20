Денисов: наш мини-конфликт с Черчесовым повлиял на то, что я весь сезон работал на максимуме
Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов высказал мнение, что его прошлый конфликт с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым положительно сказался на его самоотдаче в клубе в нынешнем сезоне.
«Знаете, я, с одной стороны, Черчесову могу привет передать, ему огромное спасибо — этот наш мини-конфликт повлиял на то, что я весь сезон отработал на максимуме, чтобы доказать самому себе, что я ещё годен как футболист, и помочь «Локомотиву», — приводит слова Денисова «Матч ТВ».
Ранее Денисов рассказал о конфликте с Черчесовым.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен