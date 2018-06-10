Ласицкене отобралась в финал «Бриллиантовой лиги»
После победы на этапе в Стокгольме она обеспечила себе право на участие в решающем этапе. Аналогичное право завоевала болгарка Мирела Демирева, сообщает пресс-служба турнира.
Mariya #Lasitskene continued her defence of the #DiamondTrophy and qualified for the #DLFinal with a winning 2.00m in the women's HJ. #Lasitkene 24 pts (Q)— IAAF Diamond League (@Diamond_League) 10 июня 2018 г.
Mirela Demireva 🇧🇬21 pts (Q)
Levern #Spencer 🇱🇨10 pts#RoadToTheFinal#StockholmDLpic.twitter.com/P95Df2z5TM
Финал «Бриллиантовой лиги» пройдёт в августе в Брюсселе и Цюрихе. Ласицкене является действующей победительницей турнира.
Ранее сообщалось, что российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на этапе легкоатлетической «Бриллиантовой лиги» в столице Швеции — Стокгольме.