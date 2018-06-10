Ласицкене отобралась в финал «Бриллиантовой лиги»

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отобралась в финал легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».

После победы на этапе в Стокгольме она обеспечила себе право на участие в решающем этапе. Аналогичное право завоевала болгарка Мирела Демирева, сообщает пресс-служба турнира.

Финал «Бриллиантовой лиги» пройдёт в августе в Брюсселе и Цюрихе. Ласицкене является действующей победительницей турнира.

Ранее сообщалось, что российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на этапе легкоатлетической «Бриллиантовой лиги» в столице Швеции — Стокгольме.