Ласицкене выиграла этап Бриллиантовой лиги в Стокгольме, победив в 42-м турнире подряд

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на этапе легкоатлетической Бриллиантовой лиги в столице Швеции — Стокгольме.

Россиянка, выступающая под нейтральным флагом, преодолела планку на высоте 2,00 м.

Второе место с таким же результатом, но с большим числом попыток заняла представительница Болгарии Мирела Демирева. Тройку замкнула шведка Эрика Кингси (1,94 м).

Для 25-летней Ласицкене турнир в Швеции стал 42-м подряд, на котором она заняла первое место.

Ранее сообщалось, что Сергей Шубенков стал победителем легкоатлетического турнира в Польше.