Ласицкене выиграла этап Бриллиантовой лиги в Стокгольме, победив в 42-м турнире подряд
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Россиянка, выступающая под нейтральным флагом, преодолела планку на высоте 2,00 м.
Второе место с таким же результатом, но с большим числом попыток заняла представительница Болгарии Мирела Демирева. Тройку замкнула шведка Эрика Кингси (1,94 м).
Для 25-летней Ласицкене турнир в Швеции стал 42-м подряд, на котором она заняла первое место.
Ранее сообщалось, что Сергей Шубенков стал победителем легкоатлетического турнира в Польше.