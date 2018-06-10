Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» и сборной России Тимофей Мозгов рассказал, что в детстве родители запрещали ему играть в баскетбол.

«Запрещали потому что я из школы двойки приносил. Они сказали: «Пока не исправишься, не пойдёшь на баскетбол». То есть я пошёл играть в баскетбол, потому что мне это нравилось», — приводит слова Мозгова Sport24.

Как признался Мозгов, он никогда не думал, что будет играть в НБА и что получать $1 млн в месяц.

«Для меня и 100 рублей были серьёзные деньги. Вкус «Доширака» до сих пор помню. Но и он не всегда был по карману молодым игрокам. Были разные ситуации. Но всегда были рядом люди, которые говорили: «Никогда не гонись за деньгами, играй в баскетбол, и они сами придут», — добавил спортсмен.

Ранее Мозгов оценил перспективы Алексея Шведа вернуться в НБА.