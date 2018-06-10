Мозгов рассказал, что в детстве родители запрещали ему играть в баскетбол
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«Запрещали потому что я из школы двойки приносил. Они сказали: «Пока не исправишься, не пойдёшь на баскетбол». То есть я пошёл играть в баскетбол, потому что мне это нравилось», — приводит слова Мозгова Sport24.
Как признался Мозгов, он никогда не думал, что будет играть в НБА и что получать $1 млн в месяц.
«Для меня и 100 рублей были серьёзные деньги. Вкус «Доширака» до сих пор помню. Но и он не всегда был по карману молодым игрокам. Были разные ситуации. Но всегда были рядом люди, которые говорили: «Никогда не гонись за деньгами, играй в баскетбол, и они сами придут», — добавил спортсмен.
Ранее Мозгов оценил перспективы Алексея Шведа вернуться в НБА.