Мозгов оценил перспективы Шведа вернуться в НБА

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» и сборной России Тимофей Мозгов высказал мнение о перспективах партнёра по национальной команде и защитника подмосковных «Химок» Алексея Шведа вернуться в США.

«После такого сезона Шведа обязательно должны вновь пригласить в НБА. Уверен, он воспользуется новой возможностью и проявит себя очень ярко. За три последних года он серьёзно прибавил во многих компонентах игры», — приводят слова Мозгова «Известия».

Швед выступал в НБА с 2012 по 2015 год в составе «Миннесота Тимбервулвз», «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс».

Ранее Виктор Хряпа высказал мнение, стоит ли Шведу уезжать в НБА второй раз.