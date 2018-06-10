Баскетболист «Торонто» попытался сесть за руль болида «Формулы-1»
- @sergeibaka
Ибака предпринял попытку сесть в кокпит болида, на котором выступает бельгийский пилот Стоффель Вандорн. Баскетболист также сделал совместное фото с двукратным чемпионом мира испанцем Фернандо Алонсо, выступающим за «Макларен».
«Я думаю, что эти машины точно не предназначены для баскетболистов ростом 2,08 метра»,— подписал Ибака видео в Instagram, на котором он пытается сесть за руль.
Ранее сообщалось, что Себастьян Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады.