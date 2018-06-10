Баскетболист «Торонто» попытался сесть за руль болида «Формулы-1»

Тяжёлый форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторс» Серж Ибака попытался сесть за руль болида «Макларен» во время седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Канады.

Ибака предпринял попытку сесть в кокпит болида, на котором выступает бельгийский пилот Стоффель Вандорн. Баскетболист также сделал совместное фото с двукратным чемпионом мира испанцем Фернандо Алонсо, выступающим за «Макларен».

«Я думаю, что эти машины точно не предназначены для баскетболистов ростом 2,08 метра»,— подписал Ибака видео в Instagram, на котором он пытается сесть за руль.

Публикация от Serge Ibaka (@sergeibaka) 9 Июн 2018 в 3:56 PDT

Ранее сообщалось, что Себастьян Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады.