Пресс-служба «Вашингтона» опубликовала видео о дне Овечкина с кубком Стэнли
- globallookpress.com
9 июня хоккеисты столичного клуба по главе с Овечкиным побывали на игре местной бейсбольной команды, дали специальную пресс-конференцию, искупались с трофеем в фонтане, а также посетили несколько заведений, в одном из которых встретили дочь президента США Дональда Трампа Иванку.
It was a good day #StanleyCup#ALLCAPSpic.twitter.com/nl71PuS8Ic— Washington Capitals (@Capitals) 9 июня 2018 г.
Ранее сообщалось, что Путин поздравил Овечкина с победой в Кубке Стэнли.