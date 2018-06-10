Пресс-служба «Вашингтона» опубликовала видео о дне Овечкина с кубком Стэнли

На официальной странице «Вашингтон Кэпиталз» в Twitter опубликовано видео, на котором показан день капитана команды Александра Овечкина с трофеем Кубка Стэнли.

9 июня хоккеисты столичного клуба по главе с Овечкиным побывали на игре местной бейсбольной команды, дали специальную пресс-конференцию, искупались с трофеем в фонтане, а также посетили несколько заведений, в одном из которых встретили дочь президента США Дональда Трампа Иванку.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил Овечкина с победой в Кубке Стэнли.