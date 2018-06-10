Овечкин искупался в фонтане в честь победы «Вашингтона» в Кубке Стэнли

Российский нападающий Александр Овечкин, капитан «Вашингтон Кэпиталз», отпраздновал победу своей команды в Кубке Стэнли купанием в фонтане.

Спортсмен с обнажённым торсом искупался в фонтане парка Джорджтаун, затем несколько раз отжался и оказался в объятиях партнёров по команде и фанатов столичного клуба.

«Вашингтон» выиграл финальную серию с «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:1 и впервые в истории стал победителем Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что Овечкин смог произвести символический бросок на бейсбольном матче только со второго раза.