Овечкин искупался в фонтане в честь победы «Вашингтона» в Кубке Стэнли
- globallookpress.com
Спортсмен с обнажённым торсом искупался в фонтане парка Джорджтаун, затем несколько раз отжался и оказался в объятиях партнёров по команде и фанатов столичного клуба.
«Вашингтон» выиграл финальную серию с «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:1 и впервые в истории стал победителем Кубка Стэнли.
Ovi enjoys celebrating— Sports Illustrated (@SInow) 10 июня 2018 г.
(via @KGras13) pic.twitter.com/QnnbM9unOi
Ранее сообщалось, что Овечкин смог произвести символический бросок на бейсбольном матче только со второго раза.