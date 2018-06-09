Сироткин о квалификации Гран-при Канады: я разочарован, потому что мы не смогли бороться

Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин прокомментировал своё выступление в квалификации седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Канады.

«Это была очень трудная сессия. Мы испытывали трудности, пытаясь понять, как заставить работать шины в тех жарких условиях, с которыми мы столкнулись во время второй практики и квалификации», — приводит слова Сироткина пресс-служба команды.

Он отметил, что пытался начать квалификацию с позитивным настроем, поскольку в команде поработали над обновлениями и стали немного лучше понимать поведение болида.

«Как бы то ни было, я разочарован, потому как мы не смогли бороться», — подытожил россиянин.

Ранее сообщалось, что Сироткин занял 18-е место в квалификации Гран-при Канады.