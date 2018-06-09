Шувалов занял должность заместителя генерального секретаря Федерации бокса России

В Федерации бокса России введена должность заместителя генерального секретаря по развитию и управлению интерактивного бокса и инвестиционной политике, которую занял Илья Шувалов.

Об этом сообщает пресс-служба федерации.

«Мы готовимся занять новую нишу в развитии и продвижении бокса в сети Интернет», — заявил глава федерации Умар Кремлёв.

Он выразил уверенность, что Шувалов привлечёт молодую аудиторию интернет-пользователей, что будет способствовать популяризации бокса в стране.

«А также привлечёт инвестиции в наш любимый вид спорта. Всё это делается для поддержки олимпийского бокса», — добавил функционер.

Ранее сообщалось, что казахстанский боксёр Геннадий Головкин лишился титула IBF.