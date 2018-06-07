Казахстанский боксёр Головкин лишился титула IBF

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин лишился титула чемпиона мира в средней весовой категории по версии Международной боксёрской федерации (IBF).

Головкин отказался написать согласие на проведение поединка с обязательным претендентом на пояс IBF украинцем Сергеем Деревянченко до 3 августа. Таким образом, казахстанец не выполнил условия договора победного поединка с американцем Ванесом Мартиросяном, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу IBF.

Титул IBF в среднем весе стал свободным. В ближайшее время организация определит двух ведущих претендентов и обяжет их провести переговоры о бое.

Ранее Геннадий Головкин повторил рекорд по числу успешных защит своих титулов.