Казахстанский боксёр Головкин лишился титула IBF

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Казахстанский боксёр Геннадий Головкин лишился титула чемпиона мира в средней весовой категории по версии Международной боксёрской федерации (IBF).

Головкин отказался написать согласие на проведение поединка с обязательным претендентом на пояс IBF украинцем Сергеем Деревянченко до 3 августа. Таким образом, казахстанец не выполнил условия договора победного поединка с американцем Ванесом Мартиросяном, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу IBF.

Титул IBF в среднем весе стал свободным. В ближайшее время организация определит двух ведущих претендентов и обяжет их провести переговоры о бое.

Ранее Геннадий Головкин повторил рекорд по числу успешных защит своих титулов.

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