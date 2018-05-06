Казахстанский боксёр Головкин повторил рекорд по числу успешных защит своих титулов

Чемпион мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) в весовой категории до 72,6 кг Геннадий Головкин повторил рекорд по числу успешных защит своих титулов.

Победа в поединке с американцем Ванесом Мартиросяном, на кону которого стояли пояса WBA и WBC, стала 20-й успешной защитой титулов в активе 35-летнего казахстанца.

По этому показателю он сравнялся с американцем Бернардом Хопкинсом, также защитившим свои чемпионские пояса в 20 поединках подряд в период с 1995 по 2005 год.

Ранее сообщалось, что Дэвид Хэй не сумел взять реванш у Тони Белью, проиграв техническим нокаутом.