Казахстанский боксёр Головкин повторил рекорд по числу успешных защит своих титулов
Победа в поединке с американцем Ванесом Мартиросяном, на кону которого стояли пояса WBA и WBC, стала 20-й успешной защитой титулов в активе 35-летнего казахстанца.
По этому показателю он сравнялся с американцем Бернардом Хопкинсом, также защитившим свои чемпионские пояса в 20 поединках подряд в период с 1995 по 2005 год.
Ранее сообщалось, что Дэвид Хэй не сумел взять реванш у Тони Белью, проиграв техническим нокаутом.