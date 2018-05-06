Хэй не сумел взять реванш у Белью, проиграв техническим нокаутом

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Экс-чемпиона мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй потерпел поражение в повтором поединке с соотечественником, почётным чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в первом тяжёлом весе Тони Белью.

Бой прошёл в Лондоне, и завершился техническим нокаутом в пятом раунде.

В первом поединке, который состоялся 4 марта 2017 года Белью также выиграл техническим нокаутом, после того как секунданты Хэя остановили бой выброси белое полотенце в 11 раунде.

Ранее сообщалось, что Геннадий Головкин нокаутировал Ванеса Мартиросяна и защитил титулы WBA и WBC.

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