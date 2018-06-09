Футбольный тренер Ван Гал анонсировал своё возвращение к работе

Голландский специалист Луи Ван Гал анонсировал своё возвращение к тренерской работе.

«Я получил много предложений. Люди думают, что я высокомерен, когда говорю это, но большое число предложений — это правда, прошу прощения. Одно я уже выбрал», — приводит слова Ван Гала RTL.

Он отметил, что то предложение, которое он выбрал, ему подходит.

«Иначе бы я в это не влезал. На этой должности я смогу побеждать — такое у меня чувство», — добавил специалист.

Последним местом работы наставника был английский «Манчестер Юнайтед», которым он руководил с 2014 по 2016 год. Он тренировал такие клубы, как «Аякс», «Барселона», АЗ, «Бавария», а также сборную Нидерландов.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Бразилии Тите рассматривается в качестве наставника мадридского «Реала».