Главный тренер сборной Бразилии Тите рассматривается в качестве наставника мадридского «Реала»

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассматривается в качестве одного из претендентов на пост главного тренера мадридского «Реала».

Об этом сообщает AS со ссылкой на издание O Globo.

Действующий контракт Тите со сборной Бразилии заканчивается после чемпионата мира 2018 года. Он уже получил новое предложение о продлении, однако намерен дать ответ по окончании мирового первенства.

Агент тренера отказался комментировать информацию об интересе «Реала» к Тите. По версии издания, назначение Тите в качестве главного тренера поспособствует трансферу бразильского форварда Неймара из «Пари Сен-Жермен».

В качестве кандидатов на смену ушедшего из клуба Зинедина Зидана рассматриваются также Маурисио Почеттино из «Тоттенхэма», Юрген Клопп из «Ливерпуля», Йоахим Лёв из сборной Германии.

Ранее сообщалось, что главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте отказался возглавить мадридский «Реал».