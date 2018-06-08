СМИ: Конте отказался возглавить мадридский «Реал»

Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте отказался возглавить мадридский «Реал».

Об этом сообщает Goal.

По информации издания, итальянец отказался от предложения мадридского клуба, поскольку считает, что нынешний состав команды не сможет понять его тренерское видение.

Контракт Конте с «Челси» истекает в конце следующего сезона.

Ранее сообщалось, что Роналду принял окончательное решение покинуть «Реал».