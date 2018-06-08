СМИ: Конте отказался возглавить мадридский «Реал»

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Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте отказался возглавить мадридский «Реал».
СМИ: Конте отказался возглавить мадридский «Реал»
  • © Simon Dael
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Goal.

По информации издания, итальянец отказался от предложения мадридского клуба, поскольку считает, что нынешний состав команды не сможет понять его тренерское видение.

Контракт Конте с «Челси» истекает в конце следующего сезона.

Ранее сообщалось, что Роналду принял окончательное решение покинуть «Реал».

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