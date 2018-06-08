СМИ: Конте отказался возглавить мадридский «Реал»
Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте отказался возглавить мадридский «Реал».
- © Simon Dael
- globallookpress.com
Об этом сообщает Goal.
По информации издания, итальянец отказался от предложения мадридского клуба, поскольку считает, что нынешний состав команды не сможет понять его тренерское видение.
Контракт Конте с «Челси» истекает в конце следующего сезона.
Ранее сообщалось, что Роналду принял окончательное решение покинуть «Реал».
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