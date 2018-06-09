Жуков рассказал, с какими трудностями может столкнуться Поздняков на посту главы ОКР

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Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал назначение на пост главы ОКР Станислава Позднякова.

«Станислав Алексеевич на протяжении двух лет работал в структуре организации, поэтому хорошо знаком со всем происходящим здесь. Он лично внёс большой вклад в возвращение членства ОКР, а также всячески способствовал участию наших спортсменов в Олимпиаде в Южной Корее. В данный момент необходимо продолжать непростую работу по налаживанию контактов с МОК и WADA, так как позиции Российского антидопингового агентства по-прежнему не восстановлены», — заявил Жуков в эксклюзивном интервью RT.

Он также рассказал, с какими трудностями может столкнуться Поздняков на новой должности.

«К сожалению, у нас достаточно много неприятелей, которые пытаются форсировать данную ситуацию, предъявляя различные невыполнимые условия. Кроме того, открытыми остаются вопросы подготовки и участия россиян в крупнейших соревнованиях, включая юношеские олимпийские игры и Олимпиаду в Токио. В связи с этим на главу комитета возложена огромная ответственность, с которой, я уверен, он справится», — сказал Жуков.

Ранее Александр Жуков оценил отношение международных организаций к России на данный момент.

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