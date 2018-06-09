Жуков рассказал, с какими трудностями может столкнуться Поздняков на посту главы ОКР

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал назначение на пост главы ОКР Станислава Позднякова.

«Станислав Алексеевич на протяжении двух лет работал в структуре организации, поэтому хорошо знаком со всем происходящим здесь. Он лично внёс большой вклад в возвращение членства ОКР, а также всячески способствовал участию наших спортсменов в Олимпиаде в Южной Корее. В данный момент необходимо продолжать непростую работу по налаживанию контактов с МОК и WADA, так как позиции Российского антидопингового агентства по-прежнему не восстановлены», — заявил Жуков в эксклюзивном интервью RT.

Он также рассказал, с какими трудностями может столкнуться Поздняков на новой должности.

«К сожалению, у нас достаточно много неприятелей, которые пытаются форсировать данную ситуацию, предъявляя различные невыполнимые условия. Кроме того, открытыми остаются вопросы подготовки и участия россиян в крупнейших соревнованиях, включая юношеские олимпийские игры и Олимпиаду в Токио. В связи с этим на главу комитета возложена огромная ответственность, с которой, я уверен, он справится», — сказал Жуков.

Ранее Александр Жуков оценил отношение международных организаций к России на данный момент.