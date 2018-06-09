Глава УЕФА оценил готовность Санкт-Петербурга к матчам ЧЕ-2020 по футболу

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин оценил готовность Санкт-Петербурга к проведению матчей чемпионата Европы 2020 года по футболу.

«Стадион «Санкт-Петербург» уже принимал матчи Кубка конфедераций. Арена готова к чемпионату мира, так что нет оснований полагать, что она не будет готова к чемпионату Европы», — цитирует Чеферина ТАСС.

Он не оставил сомнений, что стадион успешно примет матчи чемпионата Европы 2020 года.

ЧЕ-2020 пройдёт в 12 странах. На стадионе «Санкт-Петербург» состоятся четыре матча: три игры группового этапа и встреча 1/4 финала.

Ранее генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин возглавил подготовку к чемпионату Европы по футболу 2020 года, матчи которого пройдут в Санкт-Петербурге.