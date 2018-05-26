Cорокин возглавил оргкомитет по подготовке к ЧЕ по футболу «Россия-2020»

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Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин возглавил подготовку к чемпионату Европы по футболу 2020 года, матчи которого пройдут в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление исполняющего обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева.

«Мы активно ведём работу по подготовке к чемпионату Европы в Санкт-Петербурге, это большой проект, который нельзя отложить в сторону и заниматься только чемпионатом мира», — сказал Алаев.

По его словам, решением бюро исполкома РФС была создана отдельная организация — АНО «Оргкомитет «Россия-2020».

«Её возглавил Алексей Леонидович Сорокин. Вместе с ним работает группа экспертов, которые прошли заявочный процесс, подготовку к чемпионату мира», — добавил Алаев.

Чемпионат Европы 2020 года впервые пройдёт в 12 странах. Стадион «Санкт-Петербург» примет четыре матча турнира: три встречи группового этапа и одну игру четвертьфинала.

Ранее сообщалось, что РФС прорабатывает варианты проведения финала еврокубка в 2021 году.

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