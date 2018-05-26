РФС прорабатывает варианты проведения финала еврокубка в 2021 году

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Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что организация совместно с рядом клубов прорабатывает варианты подачи заявки на проведение финала одного из еврокубковых турниров в 2021 году.
РФС прорабатывает варианты проведения финала еврокубка в 2021 году
  • Конференция РФС
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Не могу сейчас озвучивать, кто именно, но ряд российских клубов и стадионов с нами на связи. Прорабатываем возможность подачи заявки на один из финалов еврокубка сезона-2020/21, будем держать вас в курсе», — приводит слова Алаева РИА Новости.

Последний раз финал еврокубка прошёл в России в 2008 году. Тогда стадион «Лужники» в Москве принял решающий матч Лиги чемпионов, в котором встретились лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

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