РФС прорабатывает варианты проведения финала еврокубка в 2021 году
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«Не могу сейчас озвучивать, кто именно, но ряд российских клубов и стадионов с нами на связи. Прорабатываем возможность подачи заявки на один из финалов еврокубка сезона-2020/21, будем держать вас в курсе», — приводит слова Алаева РИА Новости.
Последний раз финал еврокубка прошёл в России в 2008 году. Тогда стадион «Лужники» в Москве принял решающий матч Лиги чемпионов, в котором встретились лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
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