Баскетболист «Голден Стэйт» Дюрэнт стал самым ценным игроком финала НБА
В серии с «Кливленд Кавальерс» Дюрэнт в среднем набирал 31,7 очка, делал 10,3 подбора и 6,7 передачи.
The 2018 #NBAFinals MVP... Kevin Durant!#DubNation#ThisIsWhyWePlaypic.twitter.com/4jTwkOjMh7— NBA (@NBA) 9 июня 2018 г.
Общая статистика по плей-офф у него выглядит следующим образом: 21 матч, в среднем 29 очков, 7,8 подбора и 4,7 передачи.
Ранее «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в четвёртом матче серии финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и второй раз подряд стал чемпионом.