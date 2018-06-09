Баскетболист «Голден Стэйт» Дюрэнт стал самым ценным игроком финала НБА

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Баскетболист «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт стал самым ценным игроком (MVP) финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2017/18.

В серии с «Кливленд Кавальерс» Дюрэнт в среднем набирал 31,7 очка, делал 10,3 подбора и 6,7 передачи.

Общая статистика по плей-офф у него выглядит следующим образом: 21 матч, в среднем 29 очков, 7,8 подбора и 4,7 передачи. 

Ранее «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в четвёртом матче серии финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и второй раз подряд стал чемпионом.

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