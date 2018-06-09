«Голден Стэйт» обыграл «Кливленд» и шестой раз стал чемпионом НБА

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«Голден Стэйт Уорриорз» на выезде одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в четвёртом матче серии финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и второй раз подряд стал чемпионом.

Встреча завершилась со счётом 108:85.

В составе «Голден Стэйт» самым результативным игроком стал Стефен Карри, набравший 37 очков. Его партнёр по команде Кевин Дюрэнт оформил трипл-дабл (20 очков, 12 подборов и 10 передач).

У «Кливленда» выделился Леброн Джеймс, набравший 23 очка и сделавший 8 передач.

Счёт в серии стал 4:0. Баскетболисты «Голден Стэйт» шестой раз в истории и второй подряд стали чемпионами НБА.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не будет приглашать на встречу в Белый дом команду — чемпиона НБА сезона-2017/18.

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