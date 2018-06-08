Трамп заявил, что не намерен приглашать в Белый дом ни Леброна Джеймса, ни Стефена Карри

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет приглашать на встречу в Белый дом команду — чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2017/18.

«Я не приглашу ни Леброна Джеймса, ни Стефена Карри. Мы не собираемся приглашать ни одну из команд. У нас есть и другие команды, которые придут в Белый дом. У нас были команды из Алабамы, нас посещали «Питтсбург Пингвинз» в прошлом году. Думаю, что в этот раз мы пригласим и «Вашингтон Кэпиталз». Для тех, кто хочет быть здесь, я буду на месте. Но я не хочу видеть того, кто не хочет сюда приходить», — приводит слова Трампа The Score.

В прошлом году «Голден Стэйт» отказались посещать Белый дом, а в 2016-м Джеймс и ряд его партнёров по команде отказались останавливаться в отелях, принадлежащих Трампу.

В финале НБА сезона-2017/18 встретились «Голден Стэйт Уорриорз», за который играет Карри, и «Кливленд Кавальерс», лидером которого является Джеймс. По итогам трёх матчей серии до четырёх побед счёт 3:0 в пользу команды из Окленда.

Ранее сообщалось, что Джеймс Харден признан MVP года в НБА по версии баскетболистов.