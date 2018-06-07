Харден признан MVP года в НБА по версии баскетболистов
- Reuters
Об этом сообщает ESPN.
«Хьюстон» стал победителем регулярного первенства, однако уступил действующему чемпиону «Голден Стэйт» в полуфинале плей-офф НБА. В сезоне-2017/18 Харден в среднем за игру набирал 30,4 очка, делал 8,8 передачи и 5,4 подбора.
Харден также является претендентом на звание самого ценного игрока регулярного сезона НБА. Его соперниками за приз станут форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс и форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис.
Ранее Харден и Джеймс были единогласно включены в первую символическую пятёрку по итогам сезона-2017/18.