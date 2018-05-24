Джеймс и Харден единогласно включены в первую символическую пятёрку НБА сезона-2017/18

Национальная баскетбольная ассоциация представила три символические пятёрки по итогам сезона-2017/18.

В первую пятёрку попали Леброн Джеймс («Кливленд Кавальерс»), Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»), Энтони Дэвис («Нью-Орлеан Пеликанс»), Дамиан Лиллард («Портленд Блэйзерс»), Кевин Дюрэнт («Голден Стэйт Уорриорз»). Джеймс и Харден были включены в первую пятёрку единогласным решением респондентов (100 голосов).

Вторую пятёрку представляют Джоэл Эмбиид («Филадельфия Севентисиксерс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакз»), Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити Тандер»), Ламаркус Олдридж («Сан-Антонио Спёрз») и Демар Дерозан («Торонто Рэпторз»).

В третью символическую сборную вошли Стивен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Виктор Оладипо («Индиана Пэйсерз»), Джимми Батлер («Миннесота Тимбервулвз»), Карл Энтони-Таунс («Миннесота Тимбервулвз») и Пол Джордж («Оклахома-Сити Тандер»).

Ранее Леброн Джеймс занял второе место в списке самых популярных спортсменов мира по версии ESPN.