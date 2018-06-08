Аделина Сотникова рассказала о своей жизни после Олимпиады в Сочи

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Фигуристка Аделина Сотникова в беседе с kp.ru рассказала о своей жизни после победной Олимпиады в Сочи.
Аделина Сотникова рассказала о своей жизни после Олимпиады в Сочи
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

«Ты выиграла золотую медаль — и вот она у тебя в руках. Но после этого приходит вопрос: а дальше что, к чему идти? Нет, конечно, я безумно счастлива, что я выиграла свою медаль, и, безусловно, это пока самый счастливый момент в моей жизни», — заявила она.

По её словам, первые полгода ощущалась эйфория, а затем сказка стала уходить, и нужно было привести себя в чувство.

«Сначала мне устроили спокойный режим, я ходила на разные мероприятия, мне дали посмотреть, что такое светская жизнь. Я смотрела, вроде бы сначала и понравилось, а потом думаю: «Нет, это не моё», — рассказала Сотникова.

Кроме того, фигуристка сообщила, что продолжает заниматься бизнесом со своей матерью.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина в беседе с изданием «Реальное время» прокомментировала возрастной ценз в спорте.

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