Гимнастка Мустафина прокомментировала возрастной ценз в спорте

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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина в беседе с изданием «Реальное время» прокомментировала возрастной ценз в спорте.

Говоря о том, как в 15 лет она не попала на чемпионат мира, Мустафина сказала: «Меня тогда не то чтобы не пустили, я изначально прекрасно понимала, что не подхожу по возрасту».

По словам гимнастки, она даже не готовилась к тому первенству, поскольку «была маленькой».

На вопрос о ситуации с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой Мустафина ответила, что эта история может быть и обиднее, но «но на обиженных, как говорится, воду возят».

«Если Алина сильная, она справится. Я верю, что ей это удастся», — добавила гимнастка.

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) не будет рассматривать на конгрессе вариант повышения минимального возраста участников соревнований в фигурном катании на взрослом уровне.

На данный момент минимальный возраст участников взрослых соревнований в фигурном катании составляет 15 лет.

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