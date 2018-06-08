«Ювентус» подписал контракт с голкипером Перином

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Туринский «Ювентус» объявил о переходе голкипера «Дженоа» Маттиа Перина.
«Ювентус» подписал контракт с голкипером Перином
  • ©Maurizio Borsari
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 25-летним стражем ворот рассчитано на четыре года.

Отмечается, что трансфер Перина обошёлся «Ювентусу» в €12 млн, которые клуб будет выплачивать на протяжении трёх лет, при этом сумма может возрасти до €15 млн, в случае успешных выступлений голкипера.

В минувшем сезоне Перин принял участие в 38 матчах за «Дженоа», в 12 из которых оставил свои ворота неприкосновенными.

Ранее «Ливерпуль» объявил об уходе футболистов Эмре Джана и Джона Флэнагана.

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