«Ювентус» подписал контракт с голкипером Перином

Туринский «Ювентус» объявил о переходе голкипера «Дженоа» Маттиа Перина.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 25-летним стражем ворот рассчитано на четыре года.

Отмечается, что трансфер Перина обошёлся «Ювентусу» в €12 млн, которые клуб будет выплачивать на протяжении трёх лет, при этом сумма может возрасти до €15 млн, в случае успешных выступлений голкипера.

В минувшем сезоне Перин принял участие в 38 матчах за «Дженоа», в 12 из которых оставил свои ворота неприкосновенными.

Ранее «Ливерпуль» объявил об уходе футболистов Эмре Джана и Джона Флэнагана.