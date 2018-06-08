«Ливерпуль» объявил об уходе футболистов Джана и Флэнагана
- ©Ina Fassbender
- globallookpress.com
Как сообщает пресс-служба мерсисайдцев, оба игрока покинут клуб по истечении срока действия контрактов.
Джан перешёл в «Ливерпуль» из леверкузенского «Байера» в 2014 году и принял участие в 167 матчах во всех турнирах, забив 14 голов.
Флэнаган, являющийся воспитанником академии клуба, провёл 51 матч за основную команду и забил один гол.
Ранее «Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с Харри Кейном.