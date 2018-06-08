«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с Кейном

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Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» объявил о продлении контракта с нападающим сборной Англии Харри Кейном.
«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с Кейном
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 24-летним форвардом рассчитано до 2024 года.

Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. В минувшем сезоне он принял участие в 48 матчах и забил 41 мяч.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» выкупил у «Баварии» футболиста Дугласа Косту.

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