«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с Кейном

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» объявил о продлении контракта с нападающим сборной Англии Харри Кейном.

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 24-летним форвардом рассчитано до 2024 года.

Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. В минувшем сезоне он принял участие в 48 матчах и забил 41 мяч.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» выкупил у «Баварии» футболиста Дугласа Косту.